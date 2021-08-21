ABD askerleri kendilerine sığınan Afganlara domuz eti yediriyor

Afganistan’ın başkenti Kabil’de havaalanına yakın bir noktada kurulduğu öğrenilen bir kampta ülkeyi terk etmek isteyenlerin güvenliğini sağlayan ABD askerlerinin insanlık dışı muamelesinin görüntüleri ortaya çıktı.

Instagram hesabından dört gündür ailesi ile birlikte kampta bulunduğunu dile getiren bir Afganlı ABD askerlerinin kendilerine yemek domuz etli sosis kumanyası dağıttığını söyledi. ABD askerleri için üretilen ve üzerinde “Pork Sausage Patty” (domuz sosisi köftesi) yazılı kumanyaların fotoğrafını paylaştı.

BEBEKLERLE TAŞLARIN ÜZERİNDE YATIYORLAR

Instagram’daki '@zf326' uzantılı hesabından paylaşımlar yapan Afganlı, mesajlarına yardım çağrısı yaparak başlıyor. “Şu anda Afganistan'ın Kabil şehrinden çıkmaya çalışmanın 4. gününde ordunun binlerce insan içindeki durumunu anlatabileceğim haber kaynağı olan birini tanıyan var mı? Bir sürü şikayetim var” ifadelerini kullanan Afganlı, kızının üşüdüğünü ve dört gündür, taşların üzerinde soğukta yattıklarının fotoğraflarını da yayınladı.

“SİZİ GÜVENDE TUTUYORUZ!”

Çok sayıda Afganlı ailenin eşyaları ile birlikte açık alanda ve ABD askerlerinin namlularının gölgesinde oturduklarının görüldüğü fotoğrafların devamında yaşadıklarını dile getiren Afganlı “Bize sürekli olarak ‘sadece güvenliğiniz ve sizleri tahliye için buradayız, sizi güvende tutuyoruz’ söyleniyor. Kelimenin tam anlamıyla, ABD ordusu tarafından Kabil'de bizlere sağlanan kampta taşlıklarda ve çöplerin içinde uyuluyoruz” dedi.

NAMLULARI ÜZERİMEZE DÖNÜK

ABD’li askerlerin ellerindeki silahları kendilerine doğrulttuğunun fotoğraflarını da yayınlayan Afganlı paylaşımına şu notu düştü:

“Hiçbir silaha sahip olmamamıza rağmen şimdi bize nişan alıyorlar, her köşede bizi hedefleyen en az biri var. Biz sadece dışarı çıkmaya çalışıyoruz.”

İNGİLİZCE BİLMEYEN MÜSLÜMAN HALKA DOMUZ ETLİ KUMANYA

ABD’li askerlerin gözetimindeki kampta Müslüman Afganlara yiyecek olarak ise domuz etli kumanya paketleri dağıtılıyor.

Bu skandalı fotoğraf ve videolar ile belgeleyen Afganlı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Buradaki insanların %95'i İngilizce okumayı ve konuşmayı bilmiyor. Dinimize göre yasak olan domuz etini bizlere yediriyorlar. Paketleri de bize vermiyorlar, uzaktan atıyorlar.”

Yeni Şafak