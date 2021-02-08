ABD'den flaş açıklama: Çekilme yok

ABD'li Senatör Lindsey Graham, Amerikan askerlerinin Mayıs ayında Afganistan'dan çekilmeyeceğini ifade etti.

Graham bu sözleriyle, Amerikan güçlerinin Afganistan'dan çekilmeyeceğini resmi olarak ve doğrudan ifade eden en üst düzey Amerikan siyasetçi oldu.

CBS kanalına verdiği röportajda Graham, yeni Joe Biden yönetiminin Afganistan politikasını ve Taliban ile yapılan anlaşmayı gözden geçirmesini desteklediğini dile getirdi.

"Mayıs'tan sonra da Afganistan'da kalacağız"

Amerikan askerlerinin Mayıs ayından sonra da ülkede kalacağını ve şartlı bir yaklaşım benimsediklerini dile getiren Graham şunları söyledi:

"Biden yönetiminin Afganistan'a dair önerisinden gayet memnunum. Ülkede şartlı bir yaklaşımla asker tutmaya devam edeceğiz."

Mayıs ayında ülkeden ayrılacağımızı düşünmüyorum. Şartlar uygun olduğu zaman ayrılacağız. Taliban bizi aldatıyor. Anlaşmaya uymuyorlar. Bu sebeple Dışişleri Bakanı Blinken ve Biden yönetiminin tavrını beğeniyorum."

"Çekilmezlerse büyük bir savaş yaşanır"

Taliban daha önce yaptığı bir açıklamayla ABD'nin Mayıs ayında ülkeden çekilmeme ihtimalini ele almıştı.

Hareket tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan ve Taliban'ın resmi tutumunu yansıtan analizde, ABD'nin Afganistan'a dair attığı son adımlar eleştirildi.

Taliban, ABD'nin Doha Anlaşması'na uyması gerektiğini, anlaşmayı ihlal ederlerse sahada çatışmaların tehlikeli biçimde artacağını ve bunun sorumluluğunun ABD'de olduğunu belirtti.

Hareket, ABD'nin anlaşmaya uymayarak Mayıs 2021 tarihinde Afganistan'dan çekilmemesi halinde, büyük bir savaşın patlak vereceğini ifade etti. Açıklamada savaşın ABD'nin çıkarına olmadığı, Joe Biden yönetiminin duygusal biçimde hareket etmemesi gerektiği savunuldu.

Doha Anlaşması ve ABD'nin çekilme süreci

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020 tarihinde imzalanan anlaşma kapsamında, ABD ülkedeki askerlerini çekmeye başladı.

2020 Haziran ayı ortasında ABD, Afganistan'daki askerlerinin sayısını 8 bin 600 civarına düşürdü.

Temmuz ortasında ise ABD, anlaşma kapsamında Hilmend, Uruzgan, Paktika ve Lağman vilayetlerinde bulunan toplam 5 büyük askeri üssü kapatmıştı.

15 Ocak tarihinde ABD Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e düşürdü.

Anlaşma imzalandığı dönemde ABD'nin ülkede yaklaşık 13 bin askeri bulunuyordu.

Anlaşmadaki hükümler

ABD ile Taliban arasında imzalanan anlaşmada, ABD ülkeden 14 ay içerisinde çekileceğini taahhüt etmişti.

Bu kapsamda ABD'nin 2021 yılı Mayıs ayına kadar ülkeden çekilmesi gerekiyor.

Kaynak: Mepa News