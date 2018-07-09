ABD Dışişleri Bakanı Afganistan'da

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Pompeo'yu Devlet Başkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Gani, ülkesindeki barış sürecini hep birlikte desteklediklerini ve bunun sonucunun iyiye gittiğini söyledi.

Gani, Afganistan'a barışın gelmesi için İslam ülkelerinin önemli rol oynayacağını da vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da ABD olarak Afganistan'daki barış sürecini desteklediklerini ve umutlu olduklarını kaydetti.

Taliban'ın savaşla bir yere varamayacağını anladığını ifade eden Pompeo, ''Taliban bizim Afganistan'dan çekilmemizi beklemesin'' dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 21:04