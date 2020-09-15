ABD heyetinden Pakistan'ın Taliban ile Afganlar arası müzakere sürecindeki rolüne övgü

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Halilzad ve ABD heyetinin, Pakistan'ı ziyareti sırasında Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva ile Ravalpindi şehrinde bir araya geldiği belirtildi.

Pakistan'ın devam eden barış sürecindeki rolünün heyet tarafından takdir edildiğinin ifade edildiği açıklamada, bunun Pakistan'ın samimi ve koşulsuz desteği olmadan başarılamayacağına işaret edildi.

Afganistan'da yıllardır devam eden savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Afganlar arası müzakereler, 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başlamıştı.

Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Doha'da düzenlediği basın toplantısında Afganistan hükümeti ile Taliban'ın barış için bir araya gelmesinin ve görüşmelere başlamasının çok önemli bir adım olduğunu, Taliban ile Afganlar arası müzakerelerin devam edeceğini belirtmişti.

Barış görüşmelerinin seyri

ABD, ilk kez eski Başkan Barack Obama yönetiminde Afganistan'da barış amacıyla Taliban ve Afgan hükümetleri arasında görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulundu. 2011, 2012 ve 2013'teki girişimler sonuçsuz kaldı.

Donald Trump'ın, 2017'de ABD başkanı seçilmesinin ardından müzakereler yeniden gündeme geldi. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın Başkan Trump'ın onayını beklediğini açıkladı ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan terör saldırısında bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump anlaşmayı erteledi.

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalandı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020, 16:11