ABD için Afganistan'da zaman daralıyor: Son 40 gün

ABD'nin Taliban ile yaptığı anlaşmayla taahhüt ettiği Afganistan'ı terk etme tarihi yaklaşıyor.

29 Şubat 2020 tarihinde Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan anlaşmayla ABD, Afganistan'ı Mayıs 2021 tarihine kadar tamamen terk etmeyi taahhüt etmişti.

22 Mart itibariyle, söz konusu tarihe 40 gün kalmış durumda. Halihazırda resmi rakamlara göre Afganistan'da ABD'nin 2 bin 500, diğer yabancı güçlerin toplam 7 bin 92 askeri bulunuyor. Yabancı güçlerin Afganistan'daki diplomatik olmayan insan varlığının sayısı 10 bini aşıyor. 40 gün içerisinde 10 bini aşkın insanın ve bunların bulunduğu tesislerin tahliye edilmesinin mümkün olup olmadığı ise merak konusu.

ABD çekilmeyebileceğini açıkladı

ABD, bir önceki başkan Donald Trump döneminde Afganistan'dan çekilmek için adım atmış ve bu paralelde Doha Anlaşması'nı imzalamıştı.

20 Ocak 2021 tarihinde resmi olarak göreve başlayan Joe Biden yönetimi ise, Afganistan'dan çekilmeyebileceklerini açıkladı. Biden yönetimi Taliban ile ek müzakereler yapılabileceğini savunurken, ABD'nin Afganistan'dan çekilmemesi konusunda ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından da baskı yapıldığı ifade ediliyor.

Bu kapsamda Biden yönetiminin üç seçenek üzerinde durduğu vurgulanıyor. Bunlar Afganistan'ı Mayıs ayında terk etmek, ülkedeki varlığı 6 ay uzatmak yahut belirsiz bir süre daha Afganistan'da kalmak.

Taliban'dan ABD'ye uyarı

Taliban ise ABD'nin belirlenen tarih olan Mayıs ayında Afganistan'ı terk etmesi konusunda ısrarcı.

Hareket tarafından yapılan açıklamalarda ABD'nin Afganistan'ı Mayıs ayında terk etmesi gerektiği belirtiliyor. Taliban, ABD çekilmediği takdirde ülkede daha önce hiç görülmemiş şiddette bir savaş başlatacakları tehdidinde bulunuyor.

Bu kapsamda Taliban'ın, şehir merkezlerini ve stratejik üsleri hedef alacağı bir "Tet Taarruzu"na hazırlandığı yorumları yapılıyordu.

Doha Anlaşması ve ABD'nin çekilme süreci

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020 tarihinde imzalanan anlaşma kapsamında, ABD ülkedeki askerlerini çekmeye başladı.

2020 Haziran ayı ortasında ABD, Afganistan'daki askerlerinin sayısını 8 bin 600 civarına düşürdü.

Temmuz ortasında ise ABD, anlaşma kapsamında Hilmend, Uruzgan, Paktika ve Lağman vilayetlerinde bulunan toplam 5 büyük askeri üssü kapatmıştı.

15 Ocak tarihinde ABD Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e düşürdü.

Anlaşma imzalandığı dönemde ABD'nin ülkede yaklaşık 13 bin askeri bulunuyordu.

Anlaşmadaki hükümler

ABD ile Taliban arasında imzalanan anlaşmada, ABD ülkeden 14 ay içerisinde çekileceğini taahhüt etmişti.

Bu kapsamda ABD'nin 2021 yılı Mayıs ayına kadar ülkeden çekilmesi gerekiyor.

Kaynak: Mepa News