ABD Kabil'deki büyükelçiliğini boşaltıyor

Anadolu Ajansı, Taliban'ın Afganistan'da tüm sınır kapılarının ve başkent Kabil dışında tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirdiğini aktardı.

Habere göre yerel kaynaklar, Taliban'ın ülkedeki tüm sınır kapılarının kontrolünü ele geçirdiğini ve Kabil'deki havaalanının Afganistan'dan tek çıkış yolu olarak kaldığını açıkladı.

Bu arada ABD ordusunun Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye ettiği belirtildi.

Bölgedeki AA muhabiri, Amerikan askerlerin, ABD'nin Kabil Büyükelçiliği'ni tahliye etmeye başladığını aktardı.

AA haberinde Taliban militanlarının, Afganistan'ın başkenti Kabil'in kenar mahallerine girmeye başladığı bildirildi.

AA muhabiri, Taliban militanlarının, Kabil'in merkezine 8 kilometre uzaklıktaki sanayi bölgesi Bagrami'ye ve 5 kilometre uzaklıktaki Deşt-i Berçi'ye girdiğini aktardı.

Kabil'in merkezinde gergin bekleyişin sürdüğü ve kaosun hakim olduğu gözlendi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda başkent Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceklerini duyurdu.

Mücahid, Kabil'in yoğun nüfusu nedeniyle çatışmalara girmeyeceklerini, başkent merkezini müzakereler yoluyla almak istediklerini ve Taliban mensuplarına kent merkezinin giriş noktalarında beklemeleri emri verdiklerini açıkladı.