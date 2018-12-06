ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad Kabil'de

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ı kabul etti.

Gani, üçüncü kez çıktığı barış turu kapsamında başkent Kabil'e gelen Halilzad ile Başkanlık Sarayı'nda görüştü.

Gani, ABD'nin Afganistan'a barışın gelmesi için gösterdiği çabadan ötürü teşekkür etti.

Afganistan hükümetinin barış görüşmelerinin başlaması noktasında ciddi olduğunu ifade eden Gani, bu nedenle bu görüşmelerde yer alacak heyetin de hazır olduğunu söyledi.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad da barış turundaki görüşmelerle ilgili Gani'ye bilgi verdi.

Halilzad, daha önce de barış turu kapsamında Taliban yetkilileriyle Katar'da görüşmüştü.