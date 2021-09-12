ABD'nin IŞID'li diye katlettiği ailenin babası konuştu

Emal Ahmedi, kaçırılan iki uçağın 11 Eylül 2001'de ABD'nin New York'ta kentindeki ikiz kulelere çarptığını görmemişti. Zira o sırada Afganistan, Taliban'ın kontrolü altındaydı ve ülkede televizyonlara izin yoktu.

Ancak Emal'in ve birçok Afgan'ın hayatı o günden itibaren Amerika Birleşk Devletleri tarafından başlatılan "teröre karşı savaş" nedeniyle sonsuza dek değişti.

ABD'nin geçen ay Afganistan'da düzenlediği son hava saldırısında aralarında 2 yaşındaki kızı dahil Emal'in ailesinden 10 kişi öldürüldü.

Amerikan kuvvetleri, operasyonun Kabil Havaalanı'na saldırı hazırlığı yaptığından şüphelenilen bir IŞİD-H intihar bombacısını hedef aldığını iddia etti. Ancak hedef alınan Emal'in ailesiydi.

Evinde euronews'i konuk eden Emal Ahmedi, "Hepsi masumdu. ABD'nin buradaki sivilleri hedef alması büyük bir hataydı. Saldırının IŞİD'e yönelik olduğunu söylüyorlar ama (Kardeşim Zmaray) Amerikalılar'a çalışmıştı." dedi.

ABD ve müttefiklerine çağrıda bulunan Ahmedi, "Sivilleri hedef almayın. Çünkü Afgan halkı ailelerini çok sever. Babalarını, kardeşlerini veya çocuklarını kaybettiklerinde bu, onlar için çok zor olur." sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi.

11 Eylül saldırıları, ülke tarihinin en uzun ve en ölümcül savaşını beraberinde getirdi.

Savaş, 2 bin 500'den fazla Amerikan askerinin hayatına mal oldu.

Son 20 yılda 150 binin üzerinde Afgan, hayatını kaybetti.

İçinde intikam isteği olmadığını söyleyen Ahmedi, daha önce ABD ordusunda tercüman olarak çalıştığı için özel göçmen vizesine (SIV) başvurmuştu ve ailesiyle birlikte Afganistan'dan ayrılmayı planlıyordu.

Ahmedi, Şimdi artık bu planının suya düştüğünü ve hayalini, sevdiklerinin cesetleriyle birlikte toprağa gömdüğünü anlattı.

NYT: ABD'nin Afganistan'da düzenlediği son hava saldırısında öldürdüğü kişi IŞİD militanı değil

Bu arada ABD'nin Afganistan'dan askerlerini çekme sürecinde "havalimanındaki birliklerini korumak için" düzenlediği son hava saldırısında hedef aldığı kişinin, IŞİD militanı olmadığını kamera kayıtlarıyla tespit edildi.

New York Times, Kabil Havalimanı yakınlarında ABD'nin bir insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği hava saldırısıyla ilgili kamera kayıtları üzerine yaptığı araştırmada, hedef alınan Zmaray Ahmedi'nin IŞİD'e çalışmadığı ve de iddia edildiği gibi aracında patlayıcı taşımadığı sonucuna vardı.

Araştırmanın detaylarının verildiği analiz yazısında, ABD askeri yetkililerinin saldırı düzenledikleri aracı kullanan kişinin kimliğini bilmediklerini kabul ettiğine, 43 yaşındaki Ahmedi'nin araca yüklediği ağır malzemenin "patlayıcı olabileceği" sonucuna varıldığına, ellerinde bu konuda kesin bir bilginin bulunmadığına dikkat çekildi.

Hava saldırısında ölen Ahmadi, ABD yardım kuruluşu çalışanı çıktı

Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, ABD'nin IŞİD üyesi olduğunu iddia ettiği Zemari Ahmadi'nin California merkezli bir yardım ve lobi grubu olan Nutrition and Education Internatinal (NEI) isimli kuruluşta elektrik mühendisi olarak çalıştığı anlaşıldı.

Kayıtlarda, saldırı günü Ahmedi'nin iş arkadaşları ile Kabil'de Taliban'ın kontrolü altındaki bir parkta bulunan mültecilere gıda yardımı dağıttığı ve öğleden sonra aracıyla arkadaşlarını aldığı yere bırakarak evine döndüğü tespit edildi.

Ahmedi'nin iş arkadaşlarını bıraktığı noktada yanında getirdiği bidonlara su doldurarak araca yüklemesi, ABD'ye ait İHA kamera görüntülerinde "patlayıcı" olarak algılandı.

NEI çalışanının evinin bahçesine giriş yaptığı sırada ABD'nin hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiği saldırıda, aynı aileden 7'si çocuk olmak üzere 10 sivilin öldürüldüğü bildirildi.

Bidonlara su doldurduğu görüntü kaydı ortaya çıktı

New York Times, ABD askeri yetkililerin patlayıcı taşıdığı iddiasıyla öldürdüğü Afgan vatandaşı Ahmedi'nin, su akmayan evindeki ailesine götürmek üzere beyaz aracının bagajında taşıdığı bidonlara su doldururken kaydedilen görüntülerini yayınladı.

Videonun devamında, Ahmedi'nin yıllardır üyesi olduğu yardım kuruluşu NEI'nin merkezindeki çalışma görüntüleri de yer aldı.

Ayrıca, ABD'nin iddia ettiğinin aksine, uzmanlar tarafından incelenen video ve fotoğraflarda vurulan araçta ikinci bir patlamanın izine rastlanmaması, patlayıcı madde taşımadığına delil olarak gösterildi.

ABD Afganistan topraklarını terk ederken 29 Ağustos 2021 günü Kabil'de "IŞİD'in Afganistan kolu IŞİD-H unsurlarına ait olduğu ve Kabil'deki havalimanına saldırı düzenleyeceği" iddiasıyla, saatlerce havadan takip ettiği bir aracı vurduğunu duyurmuştu.