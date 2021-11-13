Abdul Ali Mezari'nin yerine Kur'an heykeli

Afganistan'ın Bamyan ilinde bulunan Abdul Ali Mezari'nin heykeli yıkılarak yerine Kur'an heykeli inşa edildi.

Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, 1990'lı yıllardaki iç savaş sürecinde İran destekli bir savaş ağası olan Mezari'nin Bamyan'da bulunan heykeli yeni yönetim döneminde yıkıldı.

Heykelin üzerinde durduğu kaide korunurken, yalnızca Mezari'nin heykeli yıkılarak, yerine bir Kur'an heykeli inşa edildi.

Heykelin kaidesinde Mezari'den övgüyle bahseden yazıya ise zarar verilmediği görüldü.

Abdulali Mezari

1946 yılında Mezar-ı Şerif şehrinin güneyinde bulunan Çarkent köyünde Hazara bir ailede doğdu.

İlk eğitimini bölgede Şii inancı doğrultusunda alan Mezari, ardından İran'ın Kum ve Irak'ın Necef şehirlerinde eğitimini sürdürdü.

1979 yılında Afganistan'ın Sovyetler Birliği tarafından işgalinin ardından ülkeye dönerek Sovyetlere karşı savaşa katıldı. Savaş sırasında birçok aile ferdini kaybederken, İran ile ilişkisini de savaş yıllarında kurdu. Aynı yıl İran'daki devrimle beraber kurulan Ruhullah Humeyni yönetimi ile iyi ilişkiler yürüttü.

Bu yıllarda kurulan Sazman-i Nasr isimli İran destekli grubun saflarında savaşa devam etti. 1979-1987 yılları arasında Afganistan genelindeki Şii gruplar şu şekilde organize olmuştu:

- Afgan Hizbullahı

- Sazman-i Nasr

- Afganistan İslami Devrim Muhafızları Ordusu

- Afganistan İslami Hareketi

- Şura-i İnkılab-i İttifak-i İslami Afganistan

- İslami Devrim Hareketi

- İslam Savaşçıları Birliği

- Raad Partisi

Bu yapılar arasında süren ihtilafların İran tarafından çözülmeye çalışılması ve İran'da yapılan görüşmelerle, 1987 yılında tüm bu gruplar "Tahran Sekizlisi" olarak bir araya geldi. Tahran Sekizlisi 1989 yılında Hizbi Vahdet'e dönüştü.

Abdul Ali Mezari öncelikle bu yapının Merkezi Şura liderliğine, ardından ise grubun genel liderliğine getirildi. İran destekli bir yapı olarak Hizbi Vahdet, Afganistan'da 1992-2001 arasında süren iç savaş sürecinde önemli bir rol oynayacaktı.

Karizmatik ve birleştirici bir lider olarak Afgan Şiileri arasında popülarite kazanan Mezari'nin komutasındaki güçler, çok sayıda Sünni Peştun sivilin katledilmesinden sorumlu tutuldu. Mezari'nin kendisi de Peştun sivilleri esir ettiğini doğrulayacaktı.

Mezari'nin 13 Mart 1995 tarihinde Taliban tarafından yakalanarak öldürüldüğü öne sürüldü.

Mezari'nin Taliban tarafından yakalandıktan sonra kaçmaya çalıştığı sırada çatışmada öldüğü iddia edildiği gibi, Taliban tarafından infaz edildiği de öne sürüldü.

Mepa News