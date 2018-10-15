Afgan anne oğlunun intikamını almak için saldırı düzenledi

Afganistan'da bir kadın, Batı Farah eyaletinde polis memuru olarak görevli oğlunun öldürülmesinin intikamını almak için 25 Taliban üyesini öldürdü.

Khama Press'in yerel medyaya dayandırdığı haberlere göre anne, Rıza Gül isimli polis memuru oğlunun gözlerinin önünde Taliban üyeleri tarafından vurulduğunu söyledi.

Farah vilayetinin bir köyünde bulunan kontrol noktasında küçük bir grup polis kuvvetine liderlik eden polisin öldürülmesi sonrası kızı ile birlikte, Taliban üyelerine saldırı gerçekleştiren anne yaklaşık 7 saat süren bir çatışmanın içine girdi. Çatışmada 25 Taliban üyesinin öldüğü ve 5'inin de yaralandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Sediq Sediq, Taliban üyelerine karşı kadınların silahlı direnişinin büyük bir devrimin ve halk ayaklanmasının bir sembolü olduğunu söyledi.

Taliban grubu olayla ilgili olarak şu ana kadar herhangi bir yorum yapmadı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 14:02