Afgan azınlık gruplar DEAŞ’ın tehditleriyle karşı karşıya

Afganistan’daki IŞİD (DEAŞ) silahlı grubuna bağlı bir grup, camilere, okullara ve işyerlerine yönelik bir saldırı dalgasıyla, ağırlıklı olarak Şii Müslüman etnik bir grup olan Hazaraları ve diğer azınlıkları hedef alarak, Taliban’ın daha fazla güvenlik vaadi olan İnsan Hakları’nı baltaladı. İzle Salı günü bir raporda söyledi.

Grup, yaptığı tüyler ürpertici açıklamada, (IŞİD-Horasan defalarca dini azınlıklara saldırdığını, Taliban yetkililerinin onları saldırılardan korumak veya kurbanlara ve ailelerine gerekli tıbbi bakım ve diğer yardımları sağlamak için çok az şey yaptığını söyledi.

Taliban, ABD ordusunun geri çekilmesinin ardından Ağustos 2021’de kontrolü ele geçirdikten sonra Afganistan’a güvenlik getirdiklerini iddia etti. Ancak İSKP’nin Hazara Müslümanlarına, Sufilere, Sihlere ve diğer azınlıklara yönelik devam eden saldırıları, Taliban anlatısının altını oydu.

Afganistan araştırmacısı Fereshta Abbasi, “Taliban’ın devralmasından bu yana, IŞİD bağlantılı savaşçılar, okula, çalışmaya veya dua etmeye giderken Hazara topluluğunun üyelerine karşı sayısız vahşi saldırı gerçekleştirdi, ancak Taliban yetkililerinden ciddi bir yanıt gelmedi” dedi. H

“Taliban’ın risk altındaki toplulukları koruma ve saldırı mağdurlarına ve ailelerine yardım etme yükümlülüğü var.”

Hak grubu, Taliban’ın iktidara gelmesinden bu yana, İSKP’nin Hazaralara yönelik 13 saldırının sorumluluğunu üstlendiğini ve en az üç saldırıyla bağlantılı olduğunu, en az 700 kişinin öldüğünü ve yaralandığını söyledi.

Grup ayrıca, Taliban’ın medyaya uyguladığı baskının, ek saldırıların muhtemelen bildirilmeyeceği anlamına geldiğini söyledi. HRW, Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu’nun (UNAMA), grubun Kabil’deki Şii toplantılarına düzenlediği son saldırılarda 120’den fazla kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.