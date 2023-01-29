Afgan halkından Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki
Afganistan'da halk, Avrupa'da Kur'an'a yönelik gerçekleştirilen İslam düşmanı saldırılara karşı protesto gösterileri düzenledi.
Afganistan 29.01.2023, 10:02
Afganistan'da halk, Avrupa'da Kur'an'a yönelik gerçekleştirilen İslam düşmanı saldırılara karşı protesto gösterileri düzenledi.
Başta başkent Kabil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilerde, Kur'an yakılmasına izin veren Batılı devletler aleyhinde sloganlar atıldı.
Halk, Kur'an'a yönelik saldırılara tepki gösterdi.
Logar, Baglan, Belh, Badgis, Nimruz gibi çeşitli illerde düzenlenen gösterilerde aynı zamanda Müslümanlar arasında dayanışma vurgusu hakimdi.
Geçtiğimiz gün Danimarka asıllı İslam düşmanı Rasmus Paludan ilk olarak İsveç'in başkenti Stockholm, ardından ise Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an yakmıştı.
Paludan'ın saldırıları İslam dünyasında tepki toplamıştı.
Kaynak: Mepa News
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