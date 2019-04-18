Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki görüşmeler ertelendi

Afganistan hükümeti ile Taliban arasında 17 yıldır süren çatışmaları sonlandırmak üzere Katar’ın başkenti Doha’da bir araya gelecek heyetler, Taliban’ın Afgan delegasyonunun sayısına ve içerisindeki isimlere itiraz etmesi üzerine ertelendi.

Cuma günü gerçekleşmesi planlanan görüşmeler için diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, “görüşme şimdilik ertelendi, detaylar gözden geçiriliyor” denildi. Yeni görüşme için yeni bir tarih belirlendiği ifade edildi.

ÜLKEDE KAZANANI OLMAYAN ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Afgan ordusunun, Taliban'la yaşanan çatışmalarda 2015 yılından bu yana 28 bin 529 asker kaybı verdiği bilgisini paylaşan Gani, bu kayıpların çoğunun sabit mevzilere yönelik saldırılarda verildiğini, Afgan Hava Kuvvetleri ile komandolarının Taliban'ın elinden toprak almayı sürdüreceğini ileri sürmüştü.

Buna karşın Afgan hükümetinin ülkenin büyük kısmında istikrarı sağlayamaması, Taliban’la mücadelede yetersiz kaldığı yorumlarına neden oluyor.

ABD, TALİBAN İLE BARIŞMAK İSTİYOR

ABD’nin yeni Afganistan stratejisinin Taliban’ın ilerleyişine engel olamayışı ve bölgesel rekabetin kızışması, ABD yönetimini Afganistan stratejisinde radikal bir değişiklik yaparak Taliban’la masaya oturmaya zorladı. ABD’nin 2001’den bu yana yürüttüğü savaştan Taliban güçlenerek çıktı. ABD ve NATO’nun desteğini alan Afgan güvenlik güçleri savaşta ağır kayıplar verirken Taliban, Afganistan’da alan kazanmaya devam ediyor. Örgüt bugün Afganistan’ın yaklaşık yüzde 20’sini kontrol ediyor ve ülkenin yüzde 30’dan fazlasında da istikrarsızlık hakim. Kabil yönetimi ülkenin yüzde 50’sinde ancak kontrol sağlayabiliyor.

ABD’nin Afganistan savaşı her iki taraf açısından da büyük bir çıkmaza girmiş durumda. Taliban’ın art arda gerçekleştirdiği saldırılar karşısında Afgan güvenlik güçleri ağır zayiatlar veriyor. New York Times’ta yayınlanan bir rapora göre, ABD’li komutanların Afganistan Savunma Bakanlığı görevlilerine “can kaybı ve maliyeti azaltmak için kırsal bölgelerden çekilmelerini, kırsal alanlardan ziyade büyük şehirler ve stratejik noktaları kontrol etmeye yoğunlaşmalarını” tavsiye ettikleri söyleniyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net