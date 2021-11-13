Afgan sivilleri öldürüp delilleri gizlemişler

Afganistan'daki savaşta yer alan İngiliz özel kuvvet personellerinin Afgan sivilleri katlettiği ve buna dair delilleri de gizlediği ortaya çıktı.

BBC'nin İngilizce servisinin aktardığı habere göre katliamlar, ailesi İngiliz güçlerince öldürülen Afgan Seyfullah'ın girişimleri sonucu ortaya çıkarıldı.

Seyfullah'ın ailesinden tamamı sivil 9 erkek 7 Şubat 2011 tarihindeki bir baskında İngiliz güçlerince öldürüldü. Aynı özel birlikler iki gün sonra da bölgeye giderek 8 sivili daha katletti.

İngiliz güçlerin bölgedeki baskınlarda gözaltına aldıkları 12'den fazla sivili daha olay yerinde infaz ettiği kaydedildi.

İnfaz edilen sivillerin "bölgede bulunan silahlara ulaşacakları" iddia edilse de bu iddia doğrulanmadı.

Olayların ardından yaklaşık bir hafta sonra, Seyfullah'ın ailesinden tamamı sivil 4 kişi daha, İngiliz özel birliklerinin baskınında vurularak öldürüldü.

Saldırıların gerçekleştirildiği bölgeye dair ayrıntı paylaşılmazken, tüm olayların İngiliz güçlerinin aktif olduğu Hilmend ilinde yaşandığı tahmin ediliyor.

Hilmend'de İngiliz güçlerinin Taliban saldırılarında yaşadıkları kayıpların ardından sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirdiği biliniyordu.

Davanın görüldüğü mahkemeye gizlilik kaydıyla konuşan bir İngiliz subay, tehdit oluştursun veya oluşturmasın, eli silah tutacak yaşta olan tüm erkek sivillerin katledildiğini belirtti.

Subay şunları söyledi:

"Ayrıca, savaşacak yaşta olan tüm erkeklerin, baskın düzenlenen yerlerde doğrudan infaz edildiği görülüyordu. Bir olayda, öldürülen kişi başına bir yastık bastırılmak ve tabancayla vurulmak suretiyle öldürüldü."

2014 yılında İngiliz ordusu katliamlara dair, Afgan ailelerin şikayetleri ve ordu içerisinden gelen itiraflarla bir soruşturma başlattı.

Operation Northmoor olarak anılan bu soruşturma, herhangi bir kovuşturmaya yer verilmeden sonlandırıldı.

Soruşturma sürecinde toplam 11 katliamdan yalnızca 3 tanesinin gündeme alındığı, bazı sorumluların hiç sorgulanmadığı ve baskınlara dair videoların dahi izlenmediği ortaya çıktı.

İngiliz Savunma Bakanlığı, Afgan sivil Seyfullah'ın ailesinin katlini "meşru müdafaa" olarak niteledi.

Kanıtların ise İngiliz askerlerince ve soruşturmayı yürütenlerce gizlendiği belirtildi.

Afganistan'da 2001 yılında ABD ve İngiliz güçleri öncülüğünde başlatılan işgal, 2021 yılı Ağustos ayında son buldu.

20 yıllık süreçte Batılı güçlerin gerçekleştirdiği katliamlar medya tarafından gözlerden uzakta tutulurken, resmi makamlar da bu suçları sorgulamadı.

Mepa News