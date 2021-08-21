Afgan siyasetçi: 'Taliban kapsayıcı hükümet kurmak istiyor'

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'la görüşmelere katılan siyasilerinden Gülbeddin Hikmetyar, yeni hükümet çalışmalarının Taliban liderlerinin başkent Kabil'e gelmesiyle başlayacağını açıkladı.

Afganistan basınına konuşan eski Afganistan Başbakanı ve Hizb-i İslami Partisi lideri Gülbeddin Hikmetyar, yeni hükümet kurulması için Afgan siyasi liderleri ile Taliban arasındaki resmi görüşmelerin Taliban liderlerinin Kabil'e varmasıyla başlayacağını belirtti.

Hikmetyar, Taliban'ın kapsayıcı bir hükümet kurmak istediğine dair işaretler olduğunu ifade ederek, Taliban heyetleri ile son günlerde yapılan görüşmelerin resmi ziyaret kapsamında olmadığını dile getirdi.

Yakın zamanda Afganistan'da "kapsayıcı İslami hükümet" kuracaklarını duyuran Taliban, oluşturduğu heyetlerle Afgan siyasileri ziyaret etmişti.

Taliban heyetleri, eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ve Hizb-i İslami Partisi lideri Gülbeddin Hikmetyar ile bir araya gelmişti.