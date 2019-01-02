Afganistan'a 70 yıl önce gönderilen Royal müzeye teslim edildi

Afganistan'a 70 yıl önce getirilen eski bir Royal otomobil Ulusal Müze'de sergilenmek üzere yetkililere teslim edildi.

Afganistan Kraliyet ailesinin kullanımı için yaklaşık 70 yıl önce Afganistan'a getirilen vintage araba 31 Aralık Pazartesi günü Kabil'de Afganistan Ulusal Müzesi'ne verildi.

Devir teslim törenine İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah da dahil olmak üzere bir dizi hükümet yetkilisi katıldı.

Törende konuşan Abdullah, otomobilin 70 yıl önce kraliyet ailesinin kullanımı için ülkeye getirildiğini ve 1990'larda savaş sırasında ülke dışına kaçırılmasının önlendiğini söyledi.

Abdullah konu ile ilgili yaptığı konuşmada, ulusal bir kahraman olan Ahmed Şah Mesud'un, komutan Muhammed Saeed Sofizada'ya arabayı korumalarını ve bakmalarını emrettiğini anlattı. Abdullah, “Kabil şehrinin geçirdiği zor zamanlarında bazı insanlar onlara gitti ve araba için yüksek fiyatlar teklif etti. İnsanlar kötü durumda olsalar da, vatanseverdiler ve sunulan fiyatlardan etkilenmediler ”dedi.

Eski bir cihadi komutanı olan Sofizada, Kabil şehrinin Taliban tarafından yıkılmasının ardından arabayı Penşir eyaletine götürdü ve orada tuttu.

O günlere ait bir anekdot anlatan Abdullah, “ Kabil'deki Despichari bölgesinde ve bir gün bu araba görüldü. Bu arabanın diğerlerinden farklı olduğunu ve televizyonda, Londra'da ve başka yerlerde böyle bir araç gördüğümü hatırladım. Onlar (kaçakçılar) arabayı kaçırıyorlardı. Onları durdumdumı ve bana sahip olmadıkları belgeleri göstermelerini söyledim ”dedi.

Afganistan'da on yıllardır süren savaş, birçok kültürel ve tarihi bölgeye zarar vermiş ve çok sayıda antik eser ülke dışına kaçırılmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net