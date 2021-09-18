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Afganistan'da 2 kente bombalı saldırılar: 2 ölü

Taliban kontrolündeki Afganistan'ın doğusundaki Celalabad kenti ve başkent Kabil'e peş peşe bombalı saldırılar yapıldı. Düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan 18.09.2021, 13:32 18.09.2021, 13:35
Afganistan'da 2 kente bombalı saldırılar: 2 ölü

Celalabad Devlet Hastanesinden alınan bilgiye göre, kentin 3 ayrı bölgesinde peş peşe düzenlenen bombasaldırılarda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıda aralarında çocuklar ve Taliban güçlerinin de bulunduğu 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıkları ise saldırılarda Taliban aracının hedef alındığını, 3 kişinin öldüğünü öne sürdü.

Öte yandan yerel kaynaklar, Kabil'in batısındaki Şehrek İrfani bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin yaralandığını aktardı.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

ABD birliklerinin Afganistan'ı terk etmesi ve Taliban'ın ülkeye tamamen hakim olmasının ardından ilk kez böyle saldırılar düzenlenmiş oldu.

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