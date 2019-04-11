Afganistan'da 60 sürücüyü kimin kaçırdığı belirsiz

Afganistan'ın Samangan İl Şura Başkanı Raz Muhammed Muvahhidi, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Samangan'ın Dere-i Suf ilçesinden kömür yükleyerek Mezar-ı Şerif kentine doğru giden araçları, Kotal Rig bölgesinde durdurarak araç sürücülerini kaçırdığını belirtti.

Sürücülerin nereye götürüldüğüne dair bilgi sahibi olmadıklarını kaydeden Muvahhidi, sürücülerin serbest bırakılması konusunda çalışma başlatıldığını söyledi.

Muvahhidi, militanların daha önce de aynı bölgede bazı sürücüleri kaçırdığını vurguladı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.