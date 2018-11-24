Afganistan'da ABD askeri öldürüldü

Afganistan'da NATO birliklerinde görevli bir ABD askerinin öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan'da ABD askeri öldürüldü

Afganistan'daki NATO kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Afganistan'da bir ABD askerinin öldürüldüğü duyuruldu. 

Öldürülen askerin ismi, ülkenin hangi vilayetinde ve nasıl öldürüldüğüne dair ise bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

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