Afganistan'da ABD askeri öldürüldü

Afganistan'daki NATO kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Afganistan'da bir ABD askerinin öldürüldüğü duyuruldu.

Öldürülen askerin ismi, ülkenin hangi vilayetinde ve nasıl öldürüldüğüne dair ise bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA