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Afganistan'da ABD'ye ait bir İHA düşürüldü

Afganistan'da ABD'ye ait bir İHA yerleşim alanına düşürüldü

Afganistan'da ABD'ye ait bir İHA düşürüldü

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Afganistan'ın Belh ili Mezar-ı Şerif bölgesinde ABD ordusuna ait bir insansız hava aracı düşürüldü. İnsansız hava aracının yerleşim alanına düştüğü ve olayda kimsenin zarar görmediği bildirildi.

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