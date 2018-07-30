Afganistan'da ABD'ye ait bir İHA düşürüldü

Dünya Bülteni / Haber Merkezi
Afganistan'ın Belh ili Mezar-ı Şerif bölgesinde ABD ordusuna ait bir insansız hava aracı düşürüldü. İnsansız hava aracının yerleşim alanına düştüğü ve olayda kimsenin zarar görmediği bildirildi.
Afganistan'da ABD'ye ait bir İHA yerleşim alanına düşürüldü
Dünya Bülteni / Haber Merkezi
Afganistan'ın Belh ili Mezar-ı Şerif bölgesinde ABD ordusuna ait bir insansız hava aracı düşürüldü. İnsansız hava aracının yerleşim alanına düştüğü ve olayda kimsenin zarar görmediği bildirildi.