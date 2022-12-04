Afganistan'da Amerika'nın finanse ettiği radyo kanalları kapatıldı

Yönetime bağlı Enformasyon ve Kültür Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda, Voice of America'nın radyo yayınları durduruldu.

Bunun yanı sıra, Radio Free Asia'ya bağlı olan ve ABD Kongresi tarafından finanse edilen Radio Azadi'nin de yayınlarının kesilmesine karar verildi.

Radio Azadi, ABD'nin 2001 yılında Afganistan'ı işgali sonrasında yayın hayatına başlamıştı.

ABD'li yetkililer Afgan yönetiminin aldığı karara tepki gösterdi.

İslam Emirliği yönetimi, karara gerekçe olarak kanalların Afganistan'ın değerlerine ve milli çıkarlarına aykırı yayınlarda bulunuyor olmasını gösterdi.

Batı destekli kanallar ülkedeki yeni yönetimin uyguladığı şeriat kanunlarına ve cezalara karşı çıkan yayınlar yaptığı biliniyor. İslam Emirliği yönetimi daha önce de BBC ve Amerika'nın Sesi gibi birçok Batı menşeli kanala yasak getirmişti.

Afgan yönetimi, ülkedeki medya kuruluşlarını Afganların İslami ve milli değerlerine uygun şekilde yayın yapmaları konusunda uyarıyordu.