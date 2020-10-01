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Afganistan'da askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı: 9 ölü

Saldırıda 5 güvenlik görevlisiyle 4 sivilin öldüğünü ifade eden Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, 1 çocuğun da yaralandığını belirtti.

Afganistan'da askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı: 9 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bomba yüklü araçla askeri karakola düzenlenen intihar saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti.

Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, intihar saldırganının, bomba yüklü araçla Helmand'ın Vazir bölgesindeki askeri karakolu hedef aldığını söyledi.

Saldırıda 5 güvenlik görevlisiyle 4 sivilin öldüğünü ifade eden Zuvak, 1 çocuğun da yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. 

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020, 11:48
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