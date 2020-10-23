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Afganistan'da askeri karakola saldırı: 20 ölü

Afganistan'da Taliban saldırısında 20 güvenlik görevlisi öldü

Afganistan'da askeri karakola saldırı: 20 ölü

Taliban'ın, Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetinin Haşrud ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Haşrud ilçe Kaymakamı Celil Vatandost, basına yaptığı açıklamada, Taliban'ın, Haşrud'un Dehmezeng bölgesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 20 güvenlik görevlisinin öldüğünü ifade eden Vatandost, 6 askerin de militanlar tarafından esir alındığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Öte yandan Afganistan Savunma Bakanlığı, militanların son 24 saat içerisinde 24 vilayette saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020, 13:25
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