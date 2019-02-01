Afganistan'da askeri karakola saldırı

Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Suzma Kale ilçesinde askeri karakola Taliban tarafından düzenlenen saldırıda 6 askerin öldüğü bildirildi.
Sar-i Pul Valiliği Sözcüsü Zabihullah Amani yaptığı açıklamada, Taliban'ın Suzma Kale'nin Gurkab bölgesindeki askeri karakola saldırması sonucu 6 askerin öldüğünü söyledi.
Saldırıda 7 askerin yaralandığını ifade eden Amani, destek gücünün bölgeye ulaşmasıyla Taliban üyelerinin geri çekildiğini belirtti.
Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığından yapılan açıklamada, söz konusu saldırının ardından çıkan çatışmada 9 örgüt üyesinin öldürüldüğü kaydedildi.
Kaynak: AA