'Afganistan'da barışın ana hatları çizildi' iddiası

ABD Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban ile altı gün süren görüşmeden sonra New York Times 'a verdiği demeçte, “Anlaşma öncesi barış için gerekli çerçevenin taslağını hazırladık” dedi.

Ancak, Taliban'ın ABD birliklerinin geri çekilmesinden önce ateşkes yapmak gibi bir düşüncesinin olmadığı biliniyor. Aynı zamanda hazırlanan taslakta ABD'nin taleplerinin kabul edildiği ya da Kabil'deki ABD destekli hükümetle doğrudan görüşmelerde bulunmak gibi ABD'nin taleplerini kabul ettiğine dair hiçbir işaret yok.

Orta Doğu Enstitüsünde araştırmacı olan Ahmad Majidyar, “Doha'daki ilerleme bugüne kadarki en önemli ilerleme olmakla birlikte, nihai bir anlaşmaya varılmasının henüz bir garantisi yok. Anlaşma her an rayından çıkabilir" uyarısında bulundu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

