Afganistan'da belediye yönetimlerine 11 kadın atandı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de belediye, başkentin on bir ilçe belediyesine kadın belediye başkanı atadı.

Kabil Belediyesi sözcüsü Abdul Jalil Sultani, 11 kadının Bağımsız İdari Reformlar ve Sivil Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen açık bir yarışmadan sonra milletvekili olarak atanmaya hak kazandığını söyledi.

Kadınları başkentin belediye ilçelerinde milletvekilleri olarak atamanın asıl amacının, kadınların başkentin belediyesinde daha fazla rol ve katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Wahida Samadi, Kabil'in ilk bölgesi için belediye başkan yardımcısı olarak atandı. Psikoloji fakültesi mezunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nde işletme ve yönetim alanlarında ders almış bir bürokrat.

Mursal Mahan, kentin 2. bölgesinin belediye başkan yardımcısı olarak atandı. Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Kabil'in saygın yükseköğretim kurumlarında tamamladı.

Muzhgan Hajizada, 11. bölgesi için Kabil'in belediye başkan yardımcısı olarak atandı. İktisat fakültesinden yönetim ve yönetim alanında yüksek öğrenimini tamamladı ve BM Habitat da dahil olmak üzere çeşitli organizasyonlarda iş tecrübesi edindi.

Müh. Habiba Sadeqi, kentin 6. bölgesi için belediye başkan yardımcısı olarak atandı. Yüksek Lisans derecesini yenilenebilir enerji alanında Hindistan'dan, Kabil Politeknik Üniversitesi'nden lisans derecesinden aldı.

Fahima Behzad, kentin 17. bölgesinin belediye başkan yardımcısı olarak atandı. Yükseköğrenimini Kabil Üniversitesi'nde dini çalışmalar alanında tamamladı.

Husnia Haseen, şehrin 5. bölgesi için belediye başkan yardımcısı olarak atandı. Tıp fakültesi mezunu ve yüksek lisans derecesini Hindistan'dan almıştır. Bayan Haseen ayrıca UNHCR, SDO, SDE ACTD, MCL gibi çeşitli kuruluşlarla da çalıştı.

Razia Arefi, kentin 13. bölgesi için belediye başkan yardımcısı olarak atandı. Lisans eğitimini Kabil'deki Kardan Üniversitesi'nden ekonomi alanında almış.

Sweeta Naseri, kentin 9. bölgesi için belediye başkan yardımcısı olarak atandı. Yönetim ve diplomasi fakültesi mezunudur. Bakhtar Üniversitesi'nden işletme ve işletme üzerine yüksek lisans derecesi almış.

Görsel Sanatlar alanında Kabil Üniversitesi mezunu olan Massouda Ferdaws, 8. bölgenin belediye başkan yardımcısı olarak atandı.

Nazifa Orya Khel, kentin 12. bölgesinin belediye başkan yardımcısı olarak atandı. Yüksek lisans eğitimini Maryam Üniversitesi'nden ekonomi alanında tamamladı ve JICA, BM Habitat ve IRC gibi çeşitli uluslararası kuruluşlarla çalıştı.

Nasima Hamidi kentin 16. bölgesi için belediye başkan yardımcısı olarak atandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2019, 11:44