Afganistan'da bir şehrin adı "İmam Ebu Hanife" olarak değiştiriliyor

Pervan vilayeti merkezi Çarikar şehrinin isminin "İmam Ebu Hanife" olarak değiştirilmesini öngören karar onaylandı.

Pervan vali sözcüsü Hikmetullah Şamim tarafından yapılan açıklamada, Pervan Valisi Ubeydullah Eminzade'nin belediye ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında Çarikar şehrinin isminin "İmam Ebu Hanife" olarak değiştirilmesi yönündeki kararın onaylandığı ifade edildi.

Başkent Kabil'in kuzeyindeki Pervan vilayeti bir dönem ABD'nin bu ülkedeki en büyük askeri merkezi olan Bagram Hava Üssü'ne ev sahipliği yapıyordu. Bugünlerde ise üs Taliban güçleri tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor.

Mepa News