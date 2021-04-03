Afganistan'da bomba patladı
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü.
Afganistan 03.04.2021, 10:12
Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adil basına yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif'in Zabihullah Şehit Kavşağı'nda yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Adil, saldırıda 1 sivilin öldüğünü ve 1 polisin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
AA
13
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü