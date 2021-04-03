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Afganistan'da bomba patladı

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü.

Afganistan 03.04.2021, 10:12
Afganistan'da bomba patladı

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adil basına yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif'in Zabihullah Şehit Kavşağı'nda yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Adil, saldırıda 1 sivilin öldüğünü ve 1 polisin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA

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#Afganistan
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