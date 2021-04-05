Afganistan'da bombalı saldırı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda bir asker öldü.
Afganistan 05.04.2021, 09:38
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Kara Bağ ilçesine bağlı Sabzseng bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, askeri aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Faramarz, saldırıda bir askerin öldüğünü, dört askerin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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