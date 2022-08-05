Afganistan'da bombalı saldırı: 8 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de çoğunluğunu Şiilerin oluşturduğu bölgede düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi ölürken, 18 kişi yaralandı.
Afganistan 05.08.2022, 19:00 05.08.2022, 19:57
Afganistan'ın başkenti Kabil'de çoğunluğunu Şiilerin oluşturduğu bölgede meydana gelen bombalı saldırıda 8 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Kabil Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ağırlıkla Şiilerin yaşadığı Sarkariz bölgesinde bir seyyar satıcı arabasına yerleştirilen bombanın patladığı belirtildi.
Açıklamada, Şiilere ait İmam Bakir Camisi yakınlarında meydana gelen saldırı sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Olay yerine ilk yardım ekipleri sevk edildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Söz konusu bölgede, Şiiler bugünlerde muharrem ayı anmaları için sık sık bir araya geliyor.
Kaynak: AA
31
az bulutlu
Günün Anketi Tümü