Afganistan'da bombalı saldırı: Taliban'ın Badahşan Emniyet Müdürü hayatını kaybetti

Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takur, basına yaptığı açıklamada, Badahşan'ın merkezi Feyzabad şehrinde il emniyet müdürünün aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda Taliban'ın Badahşan Emniyet Müdürü Mevlevi Abdul Hak Ebu Ömer ve 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Takur, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırıda yaralananların sayısının 6 olduğunu öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.