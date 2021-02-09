Afganistan'da bombalı saldırı: 4 ölü

Afganistan'da bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 güvenlik görevlisi öldü.

Afganistan'da bombalı saldırı: 4 ölü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde demir yolunun güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerini taşıyan araca yönelik düzenlenen bombasaldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Herat Valisi Sayed Vahid Katali, basına yaptığı açıklamada, Deh Surh bölgesinde İran-Afganistan demir yolunun emniyetini sağlayan güvenlik güçlerinin aracına bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Katali, saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, birinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA

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