Afganistan'da bombalı saldırılarda 10 polis öldü

Afganistan'ın Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Kuzkunar ilçesinin merkezinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.
Hogyani, saldırıda 4 polisin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin yaralandığını belirtti.
Zabul vilayetinin Şinkey Kaymakamı Emir Can Alkozay, ilçede peş peşe düzenlenen iki bombalı saldırıda 6 polisin hayatını kaybettiğini, 2 polisin yaralandığını kaydetti.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2020, 17:59