Afganistan'da camide bombalı saldırı
Afganistan'da bir camide düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi ölürken 18 kişi yaralandı.
Afganistan 04.03.2022, 19:55
Afganistan’ın Paktiya vilayetinde bir camide düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Taliban yönetiminin Paktiya Emniyet Amiri Mevlevi Keramet, basına yaptığı açıklamada, Paktiya'nın Dend Patan ilçesinde bir camide akşam saatlerinde bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Keramet, 18 kişinin de yaralandığını belirtti.
Görgü tanıkları ise saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 20’den fazla kişinin de yaralandığını öne sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
9
açık
Günün Anketi Tümü