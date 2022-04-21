Afganistan'da camide patlama: 10 kişi hayatını kaybetti
Ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde bir camide meydana gelen patlamada en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 40 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Afganistan 21.04.2022, 14:23
Mezar-ı Şerif'teki hastane yetkilisi Dr. Ghavsuddin Enveri, Şiilere ait Sai Doken Camisi'nde meydana gelen patlamanın ardından ölü ve yaralıların ambulanslar ve özel araçlarla hastaneye getirildiğini söyledi.
En az 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Enveri, 40 yaralının tedavi altına alındığını kaydetti.
Görgü tanıkları, olayın intihar saldırısı olduğunu ifade etti.
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