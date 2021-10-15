Afganistan'da camiye bombalı saldırı
Kandahar'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendiği kaydedildi.
Afganistan'da Taliban'ın kalesi olarak bilinen güneydeki Kandahar vilayetinde bulunan Şiilere ait Fatımiyye Camisi'ne bombalı saldırı düzenlendi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, vilayet merkezinde bulunan, Şiilere ait en büyük camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı yapıldı.
Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
Taliban güçleri saldırının gerçekleştiği camiye giden tüm yolları kapattı.
Geçen hafta ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan, yine Şiilere ait bir camiye bombalı saldırı düzenlenmiş, olayda 46 kişi hayatını kaybetmişti.
Kunduz'da meydana gelen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
ABD öncülüğündeki NATO güçleri ülkeden ayrıldıktan sonra Afganistan'da meydana gelen bombalı saldırılar Celalabad kendinde yoğunlaşmıştı.
Söz konusu saldırıların çoğunu DEAŞ üstlenmişti.
Kunduz'daki saldırı ABD sonrası gerçekleşen en şiddetli olay olarak kayıtlara geçmişti.