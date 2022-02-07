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Afganistan'da çığ düştü: 20 ölü

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Afganistan'ın doğusunda çığ düştü.

Afganistan 07.02.2022, 14:45 07.02.2022, 14:47
Afganistan'da çığ düştü: 20 ölü

Afganistan'ın doğusunda çığ düşmesi sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi. Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre yetkililer, Kunar vilayetinin Dangam bölgesinde çığ düştüğünü bildirdi.

Çığ altında kalan 20 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin yönlendirildiğini kaydetti.

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#Afganistan #çığ
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