banner15

Afganistan'da Dostum'un araç konvoyuna saldırı

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum saldırıdan yaralanmadan kurtuldu.

Afganistan'da Dostum'un araç konvoyuna saldırı

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'un konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi. Dostum, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Dostum, Şibirgan'da basına yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif kentinden Şibirgan'a konvoy halinde giderken üç bölgede Taliban'ın saldırısına uğradığını belirtti. Saldırıda bir korumasının yaşamanı yitirdiğini ifade eden Dostum, 2 korumasının da yaralandığını söyledi. Dostum, saldırılarda yaralanmadığını aktardı.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırılarda Dostum'un 4 korumasının öldüğünü iddia etti.

Raşid Dostum'un Türkiye'den döndükten sonra altı ay içinde ikinci saldırısı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2019, 21:19
YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner36

banner37

banner35