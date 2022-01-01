Afganistan'da durum vahim

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afganistan'ın 2005'ten bu yana dünyada en fazla çocuk ölümünün yaşandığı ülke olduğunu bildirdi.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, Afganistan'da son 16 yıl içerisinde şiddet olayları yüzünden hayatını kaybeden ve yaralanan çocukların sayısının 28 bin 500 olduğu kaydedildi.

Bu rakamın dünyadaki çocuk ölümlerinin yüzde 27'sini oluşturduğu ifade edilen açıklamada, böylece Afganistan'ın 2005'ten bu yana en fazla çocuk ölümünün yaşandığı ülke konumunda olduğu belirtildi.

Açıklamada, dünyanın her yerinde özellikle Afganistan'daki çocukları şiddetten korumak için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

2021'in ilk altı ayında ülkede yaşanan savaş ve şiddet olaylarında 460'tan fazla çocuk hayatını kaybederken, yüzlercesi yaralandı.

Açıklamada, silahlı çatışmalar ve savaştan kalma mühimmatın patlaması sonucu çocuk ölümlerinin devam etmesinden endişe duyulduğu aktarıldı.

Yaklaşık 40 yıldır devam eden Afganistan'daki çatışmalardan en çok kadınlar ve çocuklar etkilendi.

Öte yandan UNICEF'ten 20 Kasım'da yapılan açıklamada, ülkede 14 milyon Afgan çocuğun açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ve bunların bir milyonunun ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapılmıştı.