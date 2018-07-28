Afganistan'da ebelik eğitim merkezine bombalı saldırı

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Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde ebelik eğitim merkezine bombalı ve silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Nangarhar valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, yaptığı açıklamada, Celalabad'ın 3. bölgesinde bulunan ebelik eğitim merkezi girişinde önce patlama olduğu, ardından da saldırganların eğitim merkezinin içine girerek silahla ateş açtığını belirtti.

4 kişi yaralandı

Saldırganların sayısının henüz bilinmediğini ifade eden Hogyani, saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığını söyledi.

Hogyani, bölgeye gönderilen çok sayıda güvenlik görevlisi ile saldırganlar arasında çatışmanın devam ettiğini vurguladı.



Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2018, 18:45