Afganistan'da emniyet müdürü çatışmada öldü
Afganistan'da ilçe emniyet müdürü Taliban militanlarıyla girdiği çatışmada hayatını kaybetti.
Afganistan 27.03.2021, 14:13
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Sangin ilçe Emniyet Müdürü Abdul Hamid Serveri, Taliban militanlarıyla girdiği çatışmada hayatını kaybetti.
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Sangin ilçe Emniyet Müdürü Abdul Hamid Serveri, Taliban militanlarıyla girdiği çatışmada hayatını kaybetti.
Helmand Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Muhammed Zaman Hamdard, basına yaptığı açıklamada, militanların Sangin ilçe merkezinde silahlı saldırı düzenlemesinin ardından çatışma çıktığını söyledi.
Kaynak: AA
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