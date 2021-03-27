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Afganistan'da emniyet müdürü çatışmada öldü

Afganistan'da ilçe emniyet müdürü Taliban militanlarıyla girdiği çatışmada hayatını kaybetti.

Afganistan 27.03.2021, 14:13
Afganistan'da emniyet müdürü çatışmada öldü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Sangin ilçe Emniyet Müdürü Abdul Hamid Serveri, Taliban militanlarıyla girdiği çatışmada hayatını kaybetti.

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Sangin ilçe Emniyet Müdürü Abdul Hamid Serveri, Taliban militanlarıyla girdiği çatışmada hayatını kaybetti.

Helmand Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Muhammed Zaman Hamdard, basına yaptığı açıklamada, militanların Sangin ilçe merkezinde silahlı saldırı düzenlemesinin ardından çatışma çıktığını söyledi.

Kaynak: AA
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#Afganistan #emniyet müdürü #taliban
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