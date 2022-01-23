Afganistan'da erkekler başörtüsü için yürüdü: Ölsek de başörtüsünü savunuyoruz

300'den fazla erkek göstericinin başkent Kabil'de düzenlediği gösterilerde, geçtiğimiz günlerde başkentte birkaç kadın göstericinin başörtüsü ve burka yaktığı gösteriler kınandı.

"Ölsek de başörtüsünü savunuyoruz" sloganları atan kalabalık, Afganistan'da İslami bir yönetimi desteklediklerini ifade etti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de geçtiğimiz günlerde bir grup kadın tarafından gerçekleştirilen protesto gösterilerinde başörtüsü ve burka yakılmış ve ayaklar altına alınmıştı.

Mepa News