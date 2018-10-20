Afganistan'da halk tercihini yapıyor

Uzun sürededir siyasi istikrarsızlıkla boğuşan Afganistan'da halk bugün sandığa gidiyor. Ülkede sabah saatleri itibariyle oy verme işlemleri başladı.

Seçmenler, sabahın erken saatlerinden itibaren seçim merkezlerine giderek milli mecliste kendilerini temsil edecek kişileri belirlemek için tercihlerini yapıyor.

Kayıtlı 8 milyon 800 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 2 bin 558 milletvekili adayı halkı temsil etmek için yarışıyor.

Öte yandan ülkede, Taliban tehdidine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Oy verme işleminin sona ermesiyle mühürlenecek sandıklar daha sonra sayım merkezine getirilecek.

CUMHURBAŞKANI GANİ OYUNU KULLANDI

Afganistan'da milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı. Cumhurbaşkanı Eşref Gani, başkent Kabil'deki seçim merkezine giderek oyunu kullandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2018, 09:50