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Afganistan'da havan saldırısı: 3 ölü

Saldırıda 3 sivilin öldüğünü ifade eden Lagman Valiliği Sözcüsü Devletzey, 3 sivilin de yaralandığını belirtti.

Afganistan'da havan saldırısı: 3 ölü

Afganistan'ın Lagman vilayetinde Taliban militanları tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.

Lagman Valiliği Sözcüsü Asadullah Devletzey, basına yaptığı açıklamada, Lagman'ın Elingar ilçesinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin sivil yerleşim yerine isabet ettiğini söyledi.

Saldırıda 3 sivilin öldüğünü ifade eden Devletzey, 3 sivilin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırının Afgan güvenlik güçleri tarafından yapıldığı iddia edildi. 

Kaynak: AA

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