banner39

Afganistan'da helikopter kazası: 3 ölü

Afganistan'da helikopter teknik arızadan dolayı sert sert iniş yaptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan 01.04.2021, 14:49
Afganistan'da helikopter kazası: 3 ölü

Afganistan Savunma Bakanlığı, Helman'ın Nahr-i Sirac ilçesinde Black Hawk tipi askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle sert iniş yaptığını açıkladı.

Açıklamada, olayda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Taliban ise helikopterin kendileri tarafından vurularak düşürüldüğünü iddia etti.

Ülkede bir yandan şiddet olayları devam ederken bir yandan da istikrarın sağlanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
banner53
#Afganistan #helikopter
Yorumlar (0)
10
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?
Günün Karikatürü Tümü
Dünya'da Filistinli çocuk olmak