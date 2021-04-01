Afganistan'da helikopter kazası: 3 ölü
Afganistan'da helikopter teknik arızadan dolayı sert sert iniş yaptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan 01.04.2021, 14:49
Afganistan Savunma Bakanlığı, Helman'ın Nahr-i Sirac ilçesinde Black Hawk tipi askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle sert iniş yaptığını açıkladı.
Açıklamada, olayda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Taliban ise helikopterin kendileri tarafından vurularak düşürüldüğünü iddia etti.
Ülkede bir yandan şiddet olayları devam ederken bir yandan da istikrarın sağlanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
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