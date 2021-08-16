Afganistan'da komite kuruldu: Karzai de komitede

Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kabil'de iktidarın devri sürecini koordine etmek üzere bir koordinasyon komitesi kurulduğunu duyurdu.

Karzai, komitede kendisinin yanı sıra, Taliban ile müzakere komisyonuna başkanlık eden Abdullah Abdullah'ın ve eski savaş ağası ve politikacı Gulbuddin Hikmetyar'ın yer alacağını söyledi.

Karzai, video mesajında, Taliban'dan ve hükümet güçlerinden Afgan halkını korumasını istedi.

Taliban’ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahallelere girmeye başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yaptı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban kenti tümüyle kontrolüne almaya başladı.