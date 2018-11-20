Afganistan'da mevlit törenine saldırı 40 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir mevlit töreninde düzenlenen intihar saldırısında 40 kişi hayatını kaybetti. Gelen ilk bilgilere göre saldırıda 60 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mecruh yaptığı açıklamada, Kabil Havalimanı yolundaki Oranus düğün salonunda düzenlenen mevlit töreninde gerçekleştirilen intihar saldırısında 40 kişinin öldüğünü söyledi.

Saldırıda 60 kişinin yaralandığını bildiren Mecruh, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2018, 18:19