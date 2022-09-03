Afganistan'da mühimmat patladı, 4 çocuk öldü

Afganistan'da patlamamış bir top mermisiyle oynayan dört çocuk hayatını kaybetti. Afgan güvenlik güçleri ve sağlık bakanlığı yetkilileri, çocukların patlamamış bir mühimmatı okul bahçesine getirerek oynamaya başladıklarını, mühimmatın oyun sırasında patlaması sonucu dört çocuğun hayatını kaybettiği, üç kişinin de yaralandığını bildirdi.

İl emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Helmand vilayetindeki olayda çocuklar patlamamış bir top mermisi bulup okulun içine getirdi ve onunla oynamaya başladı.

Ölen çocukların yaşlarının 7 ila 14 arasında değiştiği belirtildi. AP'ye konuşan bir Afgan doktor, patlama nedeniyle üç çocuğun olay yerinde, bir kız çocuğun da hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi.

Onlarca yıl süren savaşlardan muzdarip Afganistan'da hala çocuklar için son derece tehlikeli mühimmat kalıntıları bulunuyor.

Çocuklar, çoğu zaman tehlikeli hurda metaller toplayarak ailelerine destek olmaya çalışıyor.