Afganistan'da okul ve kursta peş peşe bombalı saldırılar

Taliban geçici hükümetinin Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halid Zadran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kabil'in batısında üç bombalı saldırıyla Şiilerin hedef alındığını söyledi.

Zadran, saldırılarda ölenlerin olduğunu belirtti.

Görgü tanıkları da saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananların olduğunu ifade etti.

Saldırıların gerçekleştiği bölgeye giden tüm caddeler trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.