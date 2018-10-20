Afganistan'da oy kullanma işlemleri devam ediyor

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Gula Can Abdul Badi Sayyad, başkent Kabil'de gazetecilere yaptığı açıklamada, teknik sorun yaşayan bazı seçim merkezlerinde oy verme işleminin yarın da süreceğini duyurdu. Sayyad, çeşitli nedenlerle oy kullanılamayan 360 seçim merkezi yarın da açık olacağını açıkladı.

Bazı seçim merkezlerinin de teknik sorunlar yüzünden geç açıldığını söyleyen Sayyad, bu merkezlerde yerel saatle 20.00'ye kadar oy verilebileceğini belirtti.

Yerel saatle 07.00'da başlayan oy verme işleminin 16.00'da sona ermesi tahmin ediliyordu.

Kayıtlı 8 milyon 800 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 2 bin 558 milletvekili adayı yarışıyor.

Kırsalda hakimiyeti güçlü olan Taliban'ın oy kullanma işlemlerine müdahale edebileceği söyleniyor. Taliban seçimlerden önce halktan boykot talebinde bulunmuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

